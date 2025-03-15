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Трамп подписал указ о ликвидации семи агентств — перечень

15 марта 2025 12:50
Евтушенко Алина - редактор
Трамп подписал указ о сокращениях в семи агентствах
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Евтушенко Алина - редактор

В пятницу, 13 марта, президент США Дональд Трамп подписал указ о ликвидации семи федеральных агентств. В частности того, которое контролирует "Голос Америки" и другие финансируемые правительством СМИ.

Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома в пятницу, 14 марта.

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Трамп поручил руководителям агентств, в основном малоизвестных организаций, которые занимаются такими вопросами, как трудовое посредничество и предотвращение бездомности, ликвидировать все функции, которые не предусмотрены законом. Руководители также должны сократить выполнение своих уставных функций и связанный с ними персонал до минимального присутствия и функций, предусмотренных законом.

Например, материнская компания "Голоса Америки", Агентство глобальных медиа США, зарегистрирована Конгрессом как независимое агентство. И в 2020 году Конгресс принял закон, призванный ограничить власть назначаемого президентом исполнительного директора агентства.

Кроме "Голоса Америки", Агентство глобальных медиа финансирует "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" и "Радио Свободная Азия".

Среди других ведомств, которые Трамп решил ликвидировать в пятницу, — Федеральная служба посредничества и примирения, Международный научный центр имени Вудро Вильсона, Институт музейных и библиотечных услуг, Межведомственный совет США по вопросам бездомности, Агентство по вопросам бизнеса меньшинств.

В течение семи дней руководители ведомств должны подать директору Административно-бюджетного управления свои планы по выполнению приказа и определить, какие из их функций являются обязательными по закону.

Напомним, что недавно Федеральные судьи в Калифорнии и Мэриленде обязали администрацию президента США Дональда Трампа восстановить на работе тысячи федеральных работников. Эти госслужащие прошли испытательный срок и потеряли работу в результате массовых увольнений в 19 агентствах.

Ранее сообщалось, что США официально закрывают 83% программ Агентства США по международному развитию (USAID) после шести недель анализа. Причиной стало нецелевое использование миллиардов долларов, что не соответствовало интересам Америки.

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