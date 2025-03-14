У США суд наказав Трампу поновити звільнених держслужбовців

Президент США Дональд Трамп. Фото: AP

Федеральні судді в Каліфорнії та Меріленді зобов'язали адміністрацію президента США Дональда Трампа поновити на роботі тисячі федеральних працівників. Ці держслужбовці пройшли випробувальний термін і втратили роботу внаслідок масових звільнень у 19 агентствах.

Про це повідомило інформагентство Reuters у п'ятницю, 14 березня.

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Послідовні рішення стали найсуттєвішим ударом по зусиллям Трампа та головного радника Ілона Маска різко скоротити федеральну бюрократію. Окружний суддя США Джеймс Бредар у Балтиморі погодився з 20 очолюваними Демократичною партією штатами, що 18 агенцій, які масово звільнили працівників, які пройшли випробувальний термін протягом останніх тижнів, порушили правила, що регулюють звільнення федеральних працівників.

Обмежувальний наказ Бредара поширюється, зокрема, на Агентство з охорони навколишнього середовища, Бюро захисту прав споживачів і Агентство США з міжнародного розвитку, усі три з яких перебувають під прицілом адміністрації Трампа щодо дерегуляції та скорочення витрат.

Серед інших відомств, на які поширюється рішення судді, — міністерства сільського господарства, торгівлі, освіти, енергетики, охорони здоров'я і соціальних служб, внутрішньої безпеки, житлового будівництва і міського розвитку, внутрішніх справ, праці, транспорту, фінансів і у справах ветеранів.

Хоча адміністрація стверджувала, що звільнила кожного працівника за результатами роботи або з інших індивідуальних причин, суддя сказав, що це не відповідає дійсності, що робить скорочення робочих місць формою масових звільнень, які вимагають завчасного повідомлення штатів, які зобов'язані надавати допомогу своїм новим безробітним громадянам.

"Величезна кількість працівників, звільнених за лічені дні, спростовує будь-який аргумент про те, що ці звільнення були пов'язані з індивідуальною незадовільною роботою або поведінкою працівників", — написав Бредар.

Його рішення було прийнято через кілька годин після того, як окружний суддя США Вільям Алсуп під час слухання в Сан-Франциско наказав поновити на роботі співробітників шести відомств, які пройшли випробувальний термін, у тому числі Міністерства оборони США, на яке не поширювалося рішення у Меріленді.

"Це сумний день, коли наш уряд звільняє якогось хорошого працівника і каже, що це ґрунтується на продуктивності, хоча вони добре знають, що це брехня", — сказав Алсуп.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт у заяві, опублікованій після рішення Алсупа, заявила, що адміністрація "негайно дасть відсіч".

Нагадаємо, що нещодавно президент США Дональд Трамп повідомив, що має важелі впливу на президента Росії Володимира Путіна. Проте він не поспішає їх використати.

Водночас Трамп наголосив, що скоро стане зрозуміло, чи буде Росія частиною домовленості щодо припинення вогню. В інакшому випадку "це дуже розчарує".