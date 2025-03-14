В США суд приказал Трампу восстановить уволенных госслужащих

Президент США Дональд Трамп. Фото: AP

Федеральные судьи в Калифорнии и Мэриленде обязали администрацию президента США Дональда Трампа восстановить на работе тысячи федеральных работников. Эти госслужащие прошли испытательный срок и потеряли работу в результате массовых увольнений в 19 агентствах.

Об этом сообщило информагентство Reuters в пятницу, 14 марта.

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Последовательные решения стали самым существенным ударом по усилиям Трампа и главного советника Илона Маска резко сократить федеральную бюрократию. Окружной судья США Джеймс Бредар в Балтиморе согласился с 20 возглавляемыми Демократической партией штатами, что 18 агентств, которые массово уволили работников, прошедших испытательный срок в течение последних недель, нарушили правила, регулирующие увольнение федеральных работников.

Ограничительный приказ Бредара распространяется, в частности, на Агентство по охране окружающей среды, Бюро защиты прав потребителей и Агентство США по международному развитию, все три из которых находятся под прицелом администрации Трампа по дерегуляции и сокращению расходов.

Среди других ведомств, на которые распространяется решение судьи, - министерства сельского хозяйства, торговли, образования, энергетики, здравоохранения и социальных служб, внутренней безопасности, жилищного строительства и городского развития, внутренних дел, труда, транспорта, финансов и по делам ветеранов.

Хотя администрация утверждала, что уволила каждого работника по результатам работы или по другим индивидуальным причинам, судья сказал, что это не соответствует действительности, что делает сокращение рабочих мест формой массовых увольнений, которые требуют заблаговременного уведомления штатов, которые обязаны оказывать помощь своим новым безработным гражданам.

"Огромное количество работников, уволенных за считанные дни, опровергает любой аргумент о том, что эти увольнения были связаны с индивидуальной неудовлетворительной работой или поведением работников", — написал Бредар.

Его решение было принято через несколько часов после того, как окружной судья США Уильям Алсуп во время слушания в Сан-Франциско приказал восстановить на работе сотрудников шести ведомств, прошедших испытательный срок, в том числе Министерства обороны США, на которое не распространялось решение в Мэриленде.

"Это печальный день, когда наше правительство увольняет какого-то хорошего работника и говорит, что это основывается на производительности, хотя они хорошо знают, что это ложь", — сказал Алсуп.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в заявлении, опубликованном после решения Алсупа, заявила, что администрация "немедленно даст отпор ".

Напомним, что недавно президент США Дональд Трамп сообщил, что имеет рычаги влияния на президента России Владимира Путина. Однако он не спешит их использовать.

В то же время Трамп отметил, что скоро станет понятно, будет ли Россия частью договоренности о прекращении огня. В противном случае "это очень разочарует".