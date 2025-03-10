Журналіста Остапа Яриша звільнили з Голосу Америки — яка причина

Український журналіст Остап Яриш. Фото: Остап Яриш/Facebook

Департамент ефективності уряду США (DOGE), який очолює американський мільярдер Ілон Маск, звільнив журналіста української служби Голосу Америки Остапа Яриша. Він прокоментував цей інцидент та назвав причину його звільнення.

Відповідний допис журналіст опублікував у Facebook у понеділок, 10 березня.

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Остап Яриш зазначив, що більше не працює в "Голосі Америки". За його словами, він потрапив під скорочення федеральних працівників в межах політики департаменту DOGE, який очолює Ілон Маск. Зокрема, він пояснив, що це торкнулось багатьох структур, які фінансуються з держбюджету США, зокрема і Голосу Америки.

"Не вдаючись в деталі американської бюрократії, я був у менш захищеній категорії. Окрім мене скоротили ще декількох людей з інших мовних служб Голосу Америки. Рішення про припинення співпраці ухвалило нове керівництво агенції з глобальних медіа, якій підпорядковується Голос Америки, — керуючись рекомендаціями від DOGE", — розповів журналіст.

А також додав, що про звільнення йому повідомили несподівано, посеред робочого дня, коли він готувався до ефіру. Завдання сказали не закінчувати.

За словами Яриша, формальною причиною звільнення в листі вказали, що його робота "не була критично важливою для місії організації". Про інші мотиви такого рішення журналісту невідомо. Щодо майбутнього, то Остап Яриш наразі вирішує, "що і куди далі". На цю мить він залишається у Вашингтоні й зважує декілька опцій щодо роботи.

Журналіст зазначив, що за довготривалою редакційною політикою, команда не може публічно коментувати ситуацію з його звільненням. Тому він порадив звертатися до нього особисто або в PR-відділ Голосу Америки, якщо у когось є питання.

"І наостанок. За останні кілька днів прочитав багато слів про себе, хороших і поганих. Хороших було більше, тому щиро вдячний кожному і кожній за підтримку — в публічних дописах і приватних повідомленнях. Ви не здогадуєтесь, наскільки це цінно. Щодо решти — будемо на звʼязку. Я нікуди не діваюсь", — резюмував Остап Яриш.

Нагадаємо, що 7 березня Остап Яриш підтвердив припинення співпраці з Голосом Америки.

Раніше американський мільярдер Ілон Маск закликав закрити видання "Радіо Свобода" та "Голос Америки". За його словами, "ніхто їх не слухає".