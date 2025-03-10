Журналиста Остапа Ярыша уволили из Голоса Америки — какая причина

Украинский журналист Остап Ярыш. Фото: Остап Ярыш/Facebook

Департамент эффективности правительства США (DOGE), который возглавляет американский миллиардер Илон Маск, уволил журналиста украинской службы Голоса Америки Остапа Ярыша. Он прокомментировал этот инцидент и назвал причину его увольнения.

Соответствующее сообщение журналист опубликовал в Facebook в понедельник, 10 марта.

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Остап Ярыш о причинах увольнения из Голоса Америки

Остап Ярыш отметил, что больше не работает в "Голосе Америки". По его словам, он попал под сокращение федеральных работников в рамках политики департамента DOGE, который возглавляет Илон Маск. В частности, он пояснил, что это коснулось многих структур, которые финансируются из госбюджета США, в том числе и Голоса Америки.

"Не вдаваясь в детали американской бюрократии, я был в менее защищенной категории. Кроме меня, сократили еще нескольких человек из других языковых служб Голоса Америки. Решение о прекращении сотрудничества приняло новое руководство агентства по глобальным медиа, которому подчиняется Голос Америки, — руководствуясь рекомендациями от DOGE", — рассказал журналист.

А также добавил, что об увольнении ему сообщили неожиданно, посреди рабочего дня, когда он готовился к эфиру. Задание сказали не заканчивать.

По словам Ярыша, формальной причиной увольнения в письме указали, что его работа "не была критически важной для миссии организации". О других мотивах такого решения журналисту неизвестно. Что касается будущего, то Остап Ярыш пока решает, "что и куда дальше". На данный момент он остается в Вашингтоне и взвешивает несколько опций по работе.

Журналист отметил, что по долговременной редакционной политике команда не может публично комментировать ситуацию с его увольнением. Поэтому он посоветовал обращаться к нему лично или в PR-отдел Голоса Америки, если у кого-то есть вопросы.

"И напоследок. За последние несколько дней прочитал много слов о себе, хороших и плохих. Хороших было больше, поэтому искренне благодарен каждому и каждой за поддержку — в публичных сообщениях и личных сообщениях. Вы не догадываетесь, насколько это ценно. Что касается остальных — будем на связи. Я никуда не деваюсь", — резюмировал Остап Ярыш.

Напомним, что 7 марта Остап Ярыш подтвердил прекращение сотрудничества с Голосом Америки.

Ранее американский миллиардер Илон Маск призвал закрыть издание "Радио Свобода" и "Голос Америки". По его словам, "никто их не слушает".