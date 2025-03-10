Журналиста Остапа Ярыша уволили из Голоса Америки — какая причина

Журналист Остап Ярыш назвал причину увольнения из Голоса Америки
Департамент эффективности правительства США (DOGE), который возглавляет американский миллиардер Илон Маск, уволил журналиста украинской службы Голоса Америки Остапа Ярыша. Он прокомментировал этот инцидент и назвал причину его увольнения.
Соответствующее сообщение журналист опубликовал в Facebook в понедельник, 10 марта.
Остап Ярыш о причинах увольнения из Голоса Америки
Остап Ярыш отметил, что больше не работает в "Голосе Америки". По его словам, он попал под сокращение федеральных работников в рамках политики департамента DOGE, который возглавляет Илон Маск. В частности, он пояснил, что это коснулось многих структур, которые финансируются из госбюджета США, в том числе и Голоса Америки.
"Не вдаваясь в детали американской бюрократии, я был в менее защищенной категории. Кроме меня, сократили еще нескольких человек из других языковых служб Голоса Америки. Решение о прекращении сотрудничества приняло новое руководство агентства по глобальным медиа, которому подчиняется Голос Америки, — руководствуясь рекомендациями от DOGE", — рассказал журналист.
А также добавил, что об увольнении ему сообщили неожиданно, посреди рабочего дня, когда он готовился к эфиру. Задание сказали не заканчивать.
По словам Ярыша, формальной причиной увольнения в письме указали, что его работа "не была критически важной для миссии организации". О других мотивах такого решения журналисту неизвестно. Что касается будущего, то Остап Ярыш пока решает, "что и куда дальше". На данный момент он остается в Вашингтоне и взвешивает несколько опций по работе.
Журналист отметил, что по долговременной редакционной политике команда не может публично комментировать ситуацию с его увольнением. Поэтому он посоветовал обращаться к нему лично или в PR-отдел Голоса Америки, если у кого-то есть вопросы.
"И напоследок. За последние несколько дней прочитал много слов о себе, хороших и плохих. Хороших было больше, поэтому искренне благодарен каждому и каждой за поддержку — в публичных сообщениях и личных сообщениях. Вы не догадываетесь, насколько это ценно. Что касается остальных — будем на связи. Я никуда не деваюсь", — резюмировал Остап Ярыш.
Напомним, что 7 марта Остап Ярыш подтвердил прекращение сотрудничества с Голосом Америки.
Ранее американский миллиардер Илон Маск призвал закрыть издание "Радио Свобода" и "Голос Америки". По его словам, "никто их не слушает".
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