Закрытие Голоса Америки — в Белом доме назвали причины прекращения финансирования

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Белый дом объявил о прекращении государственного финансирования Голоса Америки, заявив, что налогоплательщики больше не должны поддерживать "радикальную пропаганду". Вещатель якобы нарушал журналистские стандарты.

Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте администрации Президента США Дональда Трампа.

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В Вашингтоне обвинили Голос Америки в нарушении журналистских стандартов, уклонении от ответственности и политической предвзятости.

Одним из аргументов стало то, что некоторые журналисты в своих аккаунтах в соцсети X (Twitter) публиковали антитрамповские сообщения, что, по мнению Белого дома, противоречит принципу беспристрастности.

Среди претензий, которые выдвинула администрация Трампа, упомянуты:

В октябре 2020 года Голос Америки сообщил о вероятной причастности России к скандалу с ноутбуком Хантера Байдена, что, по версии Белого дома, было попыткой "скрыть правду".

В 2019 году издание Daily Caller писало, что Голос Америки нанял российского журналиста, которого обвиняли в антиамериканской пропаганде.

В мае 2019 года несколько сотрудников вещателя были уволены после того, как под давлением китайского правительства было отменено эфирное включение.

В марте 2019 года канал выпустил сюжет о трансгендерных мигрантах, ищущих убежища в США, что вызвало возмущение среди консервативной аудитории.

Также администрация Трампа заявила, что руководство вещателя дало указание журналистам не называть ХАМАС террористической организацией, если это не является частью официальных заявлений.

Напомним, работников Голоса Америки отправили в административный отпуск с полным сохранением заработной платы и льгот "до особого распоряжения".

Ранее мы писали, что без финансирования из бюджета США оказалось Радио Свободная Европа и Радио Свобода (RFE/RL).