Разговор Путина и Трампа — стало известно о чем будут говорить

Трамп рассказал, какие темы обсудит с Путиным
Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин во вторник, 18 марта, проведут телефонный разговор. Они обсудят, в частности, Запорожскую атомную электростанцию.
Об этом сообщил Дональд Трамп в комментарии журналистам.
О чем Трамп будет говорить с Путиным
"Во вторник, 18 марта, вероятно, буду иметь разговор с Путиным. Будем говорить о земле и электростанциях", — сказал Трамп.
Он отметил, что многое, в частности, по распределению определенных активов уже обсуждено и с Украиной, и с Россией. Мол, "они над этим работают".
Напомним, спецпредставитель Трампа анонсировал встречу с переговорными группами из Украины и России. Она состоится в течение недели.
В то же время сенатор Грэм пригрозил Путину в случае манипуляции Трампом.
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