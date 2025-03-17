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Трамп рассказал, какие темы обсудит с Путиным

17 марта 2025 09:30
Карина Приходько - Редактор
Разговор Путина и Трампа — стало известно о чем будут говорить
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder
Карина Приходько - Редактор

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин во вторник, 18 марта, проведут телефонный разговор. Они обсудят, в частности, Запорожскую атомную электростанцию.

Об этом сообщил Дональд Трамп в комментарии журналистам.

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"Во вторник, 18 марта, вероятно, буду иметь разговор с Путиным. Будем говорить о земле и электростанциях", — сказал Трамп.

Он отметил, что многое, в частности, по распределению определенных активов уже обсуждено и с Украиной, и с Россией. Мол, "они над этим работают".

Напомним, спецпредставитель Трампа анонсировал встречу с переговорными группами из Украины и России. Она состоится в течение недели.

В то же время сенатор Грэм пригрозил Путину в случае манипуляции Трампом.

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