Трамп розглядає визнання Криму територією Росії — ЗМІ

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість визнання українського Криму територією Росії. Це може передбачати майбутня угода про припинення війни.

Про це пише Semafor в понеділок, 17 березня.

Читайте також:

Чи визнають США Крим російським

Двоє людей, знайомих із цим питанням, підтвердили виданню, що представники адміністрації також обговорювали можливість визнання Криму територією РФ. Щобільше, Штати, за інформацією співрозмовників, можуть наполягати, аби ООН зробила те саме.

Видання додає, що Володимир Путін вже давно вважає Крим територією своєї РФ. А відкритість адміністрації до цих варіантів, про що раніше не повідомлялося, сталася саме в той час, як Трамп готується до телефонної розмови з російським диктатором.

Разом з тим у матеріалі зазначається, що Трамп офіційно не приймав жодних рішень і можливі кроки щодо Криму є одними з багатьох варіантів, які обмірковуються. Білий дім відмовився від коментарів з цього приводу.

Крім того, видання зазначає, що визнання США Криму російською територією, ймовірно, викличе величезну реакцію з боку Європи та Києва. Адже президент України Володимир Зеленський рішуче опирався територіальним поступкам.

Світ не визнає Крим територією РФ

Росіяни окупували Крим у 2014 році. Анексію Криму не визнали Україна, Генеральна асамблея ООН, ПАРЄ, ПА ОБСЄ. Також не вважають півострів російським більшість держав світу, включаючи США і країни ЄС. Анексію Криму міжнародна спільнота розглядає як порушення низки угод.

Україна ініціювала єдиний міжнародний майданчик для обговорення шляхів деокупації Криму — Кримську платформу. Основною її метою було привернення уваги світу до ситуації на окупованому півострові. Вперше про Кримську платформу Володимир Зеленський оголосив у вересні 2020 року. У першому саміті взяли участь близько 46 країн і міжнародних організацій, а у 2024 році — понад 60.

Нагадаємо, у вівторок, 18 березня, має відбутись розмова між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним. Основною темою стане припинення війни в Україні.

Президент США заявляв, що "розподіл певних активів вже обговорено". Це стосується і України, і Росії. Трамп зазначив, що над цим працюють.