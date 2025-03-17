Трамп рассматривает признание Крыма территорией России — СМИ

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность признания украинского Крыма территорией России. Это может предусматривать будущее соглашение о прекращении войны.

Об этом пишет Semafor в понедельник, 17 марта.

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Признают ли США Крым российским

Два человека, знакомых с этим вопросом, подтвердили изданию, что представители администрации также обсуждали возможность признания Крыма территорией РФ. Более того, Штаты, по информации собеседников, могут настаивать, чтобы ООН сделала то же самое.

Издание добавляет, что Владимир Путин уже давно считает Крым территорией своей РФ. А открытость администрации к этим вариантам, о чем ранее не сообщалось, произошла именно в то время, как Трамп готовится к телефонному разговору с российским диктатором.

Вместе с тем, в материале отмечается, что Трамп официально не принимал никаких решений и возможные шаги по Крыму являются одними из многих вариантов, которые обдумываются. Белый дом отказался от комментариев по этому поводу.

Кроме того, издание отмечает, что признание США Крыма российской территорией, вероятно, вызовет огромную реакцию со стороны Европы и Киева. Ведь президент Украины Владимир Зеленский решительно сопротивлялся территориальным уступкам.

Мир не признает Крым территорией РФ

Россияне оккупировали Крым в 2014 году. Анексию Крыма не признали Украина, Генеральная ассамблея ООН, ПАСЕ, ПА ОБСЕ. Также не считают остров российским большинство государств мира, включая США и страны ЕС. Анексию Крыма международное сообщество рассматривает как нарушение ряда соглашений.

Украина инициировала единую международную площадку для обсуждения путей деоккупации Крыма — Крымскую платформу. Основной ее целью было привлечение внимания мира к ситуации на полуострове. Первый раз о Крымской платформе Владимир Зеленский объявил в сентябре 2020 года. В первом саммите приняли участие около 46 стран и международных организаций, а в 2024 году — более 60 стран.

Напомним, во вторник, 17 марта, должен состояться разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Основной темой станет прекращение войны в Украине.

Президент США заявлял, что "распределение определенных активов уже оговорено". Это касается и Украины, и России. Трамп отметил, что над этим работают.