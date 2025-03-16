Закінчення війни в Україні — Волц сказав, чи вдасться звільнити Крим і окуповані території

Радник президента США з національної безпеки Майк Волц. Фото: Reuters

Питання повного повернення Україною своїх територій, включаючи Крим, має розглядатися з позиції національних інтересів США. Зараз потрібно враховувати реальну ситуацію на місці.

Таку заяву радник президента США з національної безпеки Майк Волц зробив в ефірі ABC News, відповідаючи на питання ведучої щодо того, чи може Україна віддати частину своєї територій РФ в рамках угоди.

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Волц заявив, що питання звільнення всієї української території, зокрема Криму, слід оцінювати з точки зору національних інтересів США.

"Чи це відповідає нашим національним інтересам? Чи це реально? Ми обговорювали це з європейцями та українцями. Чи виженемо ми кожного росіянина з усієї української землі, включаючи Крим? Стратегія адміністрації Байдена була такою: скільки треба часу і скільки потрібно ресурсів, незалежно від термінів, що фактично означає нескінченну війну, коли ми буквально втрачаємо сотні тисяч людей за кілька місяців і ризикуємо початком Третьої світової війни?", — сказав він.

Радник Трампа додав, що зараз потрібно враховувати реальну ситуацію на місці.

"Ми можемо говорити про правильне і неправильне, але нам також потрібно говорити про реальну ситуацію на місці. Це те, що ми робимо через дипломатичні переговори. І, знаєте, мене дивує, наскільки сильно це критикується", — підсумував Волц.

Раніше радник президента США з національної безпеки Майк Волц сказав, що США мають "обережний оптимізм" щодо миру в Україні.

Також ми писали, що телефонна розмова між Дональдом Трампом та лідером РФ Володимиром Путіним може відбутися вже наступного тижня.