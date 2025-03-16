Окончание войны в Украине — Уолц сказал, удастся ли освободить Крым и оккупированные территории

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц. Фото: Reuters

Вопрос полного возвращения Украиной своих территорий, включая Крым, должен рассматриваться с позиции национальных интересов США. Сейчас нужно учитывать реальную ситуацию на месте.

Такое заявление советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц сделал в эфире ABC News, отвечая на вопрос ведущей относительно того, может ли Украина отдать часть своей территорий РФ в рамках соглашения.

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Уолц заявил, что вопрос освобождения всей украинской территории, в частности Крыма, следует оценивать с точки зрения национальных интересов США.

"Соответствует ли это нашим национальным интересам? Реально ли это реально? Мы обсуждали это с европейцами и украинцами. Выгоним ли мы каждого россиянина со всей украинской земли, включая Крым? Стратегия администрации Байдена была такой: сколько надо времени и сколько нужно ресурсов, независимо от сроков, что фактически означает бесконечную войну, когда мы буквально теряем сотни тысяч людей за несколько месяцев и рискуем началом Третьей мировой войны?", — сказал он.

Советник Трампа добавил, что сейчас нужно учитывать реальную ситуацию на месте.

"Мы можем говорить о правильном и неправильном, но нам также нужно говорить о реальной ситуации на месте. Это то, что мы делаем через дипломатические переговоры. И, знаете, меня удивляет, насколько сильно это критикуется", — подытожил Уолц.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц сказал, что США имеют "осторожный оптимизм" относительно мира в Украине.

Также мы писали, что телефонный разговор между Дональдом Трампом и лидером РФ Владимиром Путиным может состояться уже на следующей неделе.