Разговор Трампа с Путиным — стала известна одна из тем

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Во вторник, 18 марта, Дональд Трамп проведет телефонный разговор с Владимиром Путиным. Один из вопросов будет касаться вопроса электростанции "на границе Украины и России".

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт в понедельник, 17 марта.

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Журналисты во время пресс-конференции поинтересовались у Ливитт, будут ли Трамп и Путин обсуждать вопрос Запорожской АЭС во время телефонного разговора. Чиновница ответила, что президент США обсудит с лидером РФ "электростанцию на границе Украины и России".

Вероятно, речь идет о Запорожской атомной электростанции, которая является крупнейшей АЭС в Европе. Однако Ливитт не раскрыла деталей.

Какая ситуация на ЗАЭС сейчас

Россияне захватили Запорожскую атомную электростанцию в начале марта в 2022 году. На территории важного объекта оккупанты хранят технику и личный состав. Кроме того, россияне не соблюдают правила эксплуатации АЭС. Такие действия могут привести к серьезным негативным последствиям.

С начала оккупации ядерный объект периодически отключается от резервного энергоснабжения. В МАГАТЭ заявляли о том, что ситуация на Запорожской АЭС остается достаточно нестабильной, в частности, из-за атак.

Ранее Дональд Трамп заявлял о том, что вопрос контроля ЗАЭС обсуждается в рамках вероятного мирного соглашения между Украиной и РФ. По его словам, еще не решено "кому достанется электростанция". Лидер США подчеркнул, что это все является частью непростого процесса.

Вместе с тем, Президент Украины Владимир Зеленский заявлял о том, что сейчас ЗАЭС является проблемой для россиян. По словам главы государства, существование станции без Украины фактически невозможно. Он также отметил, что для восстановления ЗАЭС нужны деньги, специалисты и время.

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что Дональд Трамп рассматривает возможность признания Крыма территорией России. Об этом может идти речь в мирном соглашении.

Также мы сообщали о том, что разговор между Трампом и Путиным состоится во вторник, 18 марта. Политики будут общаться в телефонном режиме.