Влияние паузы США в поставках оружия на фронт - Трамп отреагировал

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп считает, что решение о паузе в поставках оружия и разведданных Украине не повлияло на позиции ВСУ в Курской области России. По его словам, он вмешивается в войну только из-за "человечности".

Об этом сообщает Telegram-канал "Donald Trump українською".

Читайте также:

Влияние остановки поставок на фронт

"Нет, я думаю наоборот. Я думаю, это было оценено. Если я вижу, что кто-то делает что-то плохое и это повлечет много смертей — это единственная причина, почему я вмешиваюсь", — сказал Трамп.

По словам американского президента, он вмешивается "ради человечности", потому что в войне погибает много людей.

Напомним, в Кремле подтвердили планы относительно разговора президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа сегодня.

А пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что во время разговора Трамп обсудит с Путиным вопрос электростанции "на границе Украины и России".

Также Трамп анонсировал публикацию десятков тысяч засекреченных документов об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди.