Пєсков підтвердив, що розмова Путіна і Трампа відбудеться 18 березня

Дмитро Пєсков. Фото: адміністрація президента РФ

Прессекретар російського диктатора РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков висловився щодо майбутніх переговорів глави Кремля з президентом США Дональдом Трампом. Він підтвердив, що сьогодні, у вівторок, між ними відбудеться телефонна розмова.

Про це повідомляє Reuters.

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"Так, так воно і є. Така розмова запланована на вівторок", — сказав Пєсков, відповідаючи на запитання про дзвінок.

Перед цим Трамп заявив, що за вихідні було виконано велику роботу і, на його думку, у Вашингтона є всі шанси покласти край війні в Україні. Глава Білого дому анонсував, що має намір говорити про території та "електростанції", але не став вдаватися в подробиці.

Відповідаючи на запитання про ці висловлювання, у Кремлі заявили, що не вважають за доцільне коментувати майбутні переговори між двома президентами.

Нагадаємо, вчора видання Semafor писало, що адміністрація Трампа нібито розглядає можливість визнання українського Криму територією Росії. Зокрема, це може передбачати майбутню угоду про припинення війни.

Також ми писали, що за даними The New York Times, США вийдуть із групи, яка розслідує відповідальність за вторгнення в Україну. Таким чином, Америка знімає з Росії всі звинувачення за розпочату війну.