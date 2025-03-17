Трамп припинив розслідування воєнних злочинів Путіна в Україні

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

США вийдуть з групи, що розслідує відповідальність за вторгнення в Україну. Таким чином Америка зняла з Росії всі звинувачення за війну в Україні.

Про це повідомляє The New York Times.

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Вихід США з групи розслідування про вторгнення в Україну

Видання повідомило, що Міністерство юстиції "тихо" поінформувало європейських чиновників про те, що США виходять з багатонаціональної групи, створеної для розслідування дій лідерів, відповідальних за вторгнення в Україну, в тому числі президента Росії Володимира Путіна.

"Рішення про вихід з Міжнародного центру з переслідування злочину агресії проти України, до якого адміністрація Байдена приєдналася у 2023 році, є останнім свідченням відходу адміністрації Трампа від зобов'язань президента Джозефа Байдена щодо притягнення Путіна до особистої відповідальності за злочини, скоєні проти українців", — наголошують в матеріалі.

Як відомо, ця група була створена з метою притягнення керівництва Росії, а також її союзників у Білорусі, Північній Кореї та Ірані, до відповідальності за категорію злочинів, які визначаються міжнародним правом і договорами як агресія, що порушує суверенітет іншої країни і не розпочата з метою самооборони.

За даними NYT, очікується, що рішення буде оголошено в понеділок в електронному листі, адресованому співробітникам і членам материнської організації групи — Агентства Європейського Союзу з питань співробітництва у сфері кримінального правосуддя, більш відомого як Євроюст.

Зазначається, що США були єдиною країною за межами Європи, яка співпрацювала з групою, направивши до Гааги старшого прокурора Департаменту юстиції для роботи зі слідчими з України, країн Балтії та Румунії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, яку кількість воєнних злочинів скоїла РФ в Україні. Кількість перевищує 150 тисяч випадків.

Нещодавно ЄС продовжив санкції проти 2400 росіян. Це вдалося зробити після важких переговорів з Угорщиною, яка виступала проти.