Санкції проти РФ — ЄС продовжив обмеження для 2400 росіян

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: REUTERS/Yves Herman

ЄС продовжив санкції проти 2 400 росіян, термін яких спливає 15 березня. Це вдалося зробити після важких переговорів з Угорщиною.

Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у Х (Twitter) 14 березня.

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"ЄС посилює тиск на Росію. Ми розширюємо наші санкції щодо майже 2 400 фізичних та юридичних осіб у зв’язку з триваючою агресією Росії проти України", — заявила фон дер Ляєн.

За її словами, цим підсанкційним особам, зокрема, забороняються поїздки до ЄС, а їхні активи будуть замороженими.

Президентка ЄК наголосила, що рішучість ЄС у підтримці України є непохитною.

Скриншот допису Урсули фон дер Ляєн

Як відомо, кінцевий термін дії чинних санкцій спливав 15 березня. Угорщина блокувала їхнє продовження, вимагаючи виключити із чорного списку кілька прізвищ.

За словами дипломатів, з-під санкцій були виключені: російський олігарх Михайло Фрідман, міністр спорту РФ Михайло Дегтярьов, сестра олігарха Алішера Усманова та бізнесмен В'ячеслав Моше Кантор.

Як повідомила президентка фон дер Ляєн, після важких перемовин із Будапештом, санкції були продовжені ще на шість місяців.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що США можуть стимулювати РФ до переговорів через санкції на нафту. Це може негативно вплинути на російську економіку.

Водночас міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Трамп готовий запровадити потужні санкції проти РФ.