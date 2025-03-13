США може стимулювати РФ до переговорів через санкції на нафту

Відвантаження російської нафти. Фото: росЗМІ

Генеральна ліцензія на купівлю російської нафти завершилася вчора. Це може негативно вплинути на економіку РФ.

Про це повідомив кореспондент видання FOXNews Едвард Лоуренс у соцмережі Х у четвер, 13 березня.

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Пост Едварда Лоуренса. Фото: скріншот

Країни ЄС більше не зможуть купляти нафту у РФ

"Знайоме джерело підтверджує, що генеральна ліцензія на купівлю російської нафти закінчилася вчора", — написав він.

За словами журналіста, це означає, що європейські країни та союзники більше не зможуть купувати нафту з Росії без ризику санкцій з боку США.

Він також додав, що це може бути частиною стратегії переговорів, спрямованих на припинення вторгнення.

Раніше Путін заявив, що він згоден на пропозицію США щодо припинення вогню в Україні. Але, за його словами, "це має привести до довгострокового миру".

При цьому Президент України Володимир Зеленський заявив, що Володимир Путін фактично відкинув цю ініціативу, використовуючи звичні маніпуляції.