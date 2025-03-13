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США може стимулювати РФ до переговорів через санкції на нафту

13 березня 2025 22:00
Анастасія Писаненко - редактор
США може стимулювати РФ до переговорів через санкції на нафту
Відвантаження російської нафти. Фото: росЗМІ
Анастасія Писаненко - редактор

Генеральна ліцензія на купівлю російської нафти завершилася вчора. Це може негативно вплинути на економіку РФ.

Про це повідомив кореспондент видання FOXNews Едвард Лоуренс у соцмережі Х у четвер, 13 березня.

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Пост Едварда Лоуренса. Фото: скріншот

Країни ЄС більше не зможуть купляти нафту у РФ

"Знайоме джерело підтверджує, що генеральна ліцензія на купівлю російської нафти закінчилася вчора", — написав він.

За словами журналіста, це означає, що європейські країни та союзники більше не зможуть купувати нафту з Росії без ризику санкцій з боку США. 

Він також додав, що це може бути частиною стратегії переговорів, спрямованих на припинення вторгнення.

Раніше Путін заявив, що він згоден на пропозицію США щодо припинення вогню в Україні. Але, за його словами, "це має привести до довгострокового миру".

При цьому Президент України Володимир Зеленський заявив, що Володимир Путін фактично відкинув цю ініціативу, використовуючи звичні маніпуляції.

росія США санкції нафта мирні переговори
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