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США может стимулировать РФ к переговорам из-за санкций на нефть

13 марта 2025 22:00
Анастасия Писаненко - редактор
США может стимулировать РФ к переговорам из-за санкций на нефть
Отгрузка российской нефти. Фото: росСМИ
Анастасия Писаненко - редактор

Генеральная лицензия на покупку российской нефти завершилась вчера. Это может негативно повлиять на экономику РФ.

Об этом сообщил корреспондент издания FOXNews Эдвард Лоуренс в соцсети Х в четверг, 13 марта.

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Пост Эдварда Лоуренса. Фото: скриншот

Страна ЕС больше не смогут купят нефть у РФ

"Знакомый источник подтверждает, что генеральная лицензия на покупку российской нефти закончилась вчера", — написал он.

По словам журналиста, это означает, что европейские страны и союзники больше не смогут покупать нефть из России без риска санкций со стороны США.

Он также добавил, что это может быть частью стратегии переговоров, направленной на прекращение вторжения.

Ранее Путин заявил, что он согласен на предложение США о прекращении огня в Украине. Но, по его словам, "это должно привести к долгосрочному миру".

При этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин фактически отверг эту инициативу, используя привычные манипуляции.

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