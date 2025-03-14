Санкции против РФ — ЕС продлил ограничения для 2400 россиян

Против протеста Венгрии — ЕС продлил санкции против 2400 россиян
ЕС продлил санкции против 2 400 россиян, срок которых истекает 15 марта. Это удалось сделать после тяжелых переговоров с Венгрией.
Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в Х (Twitter) 14 марта.
Санкции против россиян
"ЕС усиливает давление на Россию. Мы расширяем наши санкции в отношении почти 2 400 физических и юридических лиц в связи с продолжающейся агрессией России против Украины", — заявила фон дер Ляйен.
По ее словам, этим подсанкционным лицам, в частности, запрещаются поездки в ЕС, а их активы будут заморожены.
Президент ЕК подчеркнула, что решимость ЕС в поддержке Украины является непоколебимой.
Как известно, конечный срок действия действующих санкций истекал 15 марта. Венгрия блокировала их продление, требуя исключить из черного списка несколько фамилий.
По словам дипломатов, из-под санкций были исключены: российский олигарх Михаил Фридман, министр спорта РФ Михаил Дегтярев, сестра олигарха Алишера Усманова и бизнесмен Вячеслав Моше Кантор.
Как сообщила президент фон дер Ляйен, после тяжелых переговоров с Будапештом, санкции были продлены еще на шесть месяцев.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что США могут стимулировать РФ к переговорам из-за санкций на нефть. Это может негативно повлиять на российскую экономику.
В то же время министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Трамп готов ввести мощные санкции против РФ.
Читайте Новини.LIVE!