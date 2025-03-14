Санкции против РФ — ЕС продлил ограничения для 2400 россиян

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: REUTERS/Yves Herman

ЕС продлил санкции против 2 400 россиян, срок которых истекает 15 марта. Это удалось сделать после тяжелых переговоров с Венгрией.

Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в Х (Twitter) 14 марта.

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"ЕС усиливает давление на Россию. Мы расширяем наши санкции в отношении почти 2 400 физических и юридических лиц в связи с продолжающейся агрессией России против Украины", — заявила фон дер Ляйен.

По ее словам, этим подсанкционным лицам, в частности, запрещаются поездки в ЕС, а их активы будут заморожены.

Президент ЕК подчеркнула, что решимость ЕС в поддержке Украины является непоколебимой.

Скриншот сообщения Урсулы фон дер Ляйен

Как известно, конечный срок действия действующих санкций истекал 15 марта. Венгрия блокировала их продление, требуя исключить из черного списка несколько фамилий.

По словам дипломатов, из-под санкций были исключены: российский олигарх Михаил Фридман, министр спорта РФ Михаил Дегтярев, сестра олигарха Алишера Усманова и бизнесмен Вячеслав Моше Кантор.

Как сообщила президент фон дер Ляйен, после тяжелых переговоров с Будапештом, санкции были продлены еще на шесть месяцев.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что США могут стимулировать РФ к переговорам из-за санкций на нефть. Это может негативно повлиять на российскую экономику.

В то же время министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Трамп готов ввести мощные санкции против РФ.