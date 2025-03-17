Трамп прекратил расследование военных преступлений Путина в Украине

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

США выйдут из группы, которая расследует ответственность за вторжение в Украину. Таким образом Америка сняла с России все обвинения за войну в Украине.

Об этом сообщает The New York Times.

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Выход США из группы расследования о вторжении в Украину

Издание сообщило, что Министерство юстиции "тихо" проинформировало европейских чиновников о том, что США выходят из многонациональной группы, созданной для расследования действий лидеров, ответственных за вторжение в Украину, в том числе президента России Владимира Путина.

"Решение о выходе из Международного центра по преследованию преступления агрессии против Украины, к которому администрация Байдена присоединилась в 2023 году, является последним свидетельством отхода администрации Трампа от обязательств президента Джозефа Байдена по привлечению Путина к личной ответственности за преступления, совершенные против украинцев", — отмечают в материале.

Как известно, эта группа была создана с целью привлечения руководства России, а также ее союзников в Беларуси, Северной Корее и Иране, к ответственности за категорию преступлений, которые определяются международным правом и договорами как агрессия, нарушающая суверенитет другой страны и не начатая в целях самообороны.

По данным NYT, ожидается, что решение будет объявлено в понедельник в электронном письме, адресованном сотрудникам и членам материнской организации группы — Агентства Европейского Союза по вопросам сотрудничества в сфере уголовного правосудия, более известного как Евроюст.

Отмечается, что США были единственной страной за пределами Европы, которая сотрудничала с группой, направив в Гаагу старшего прокурора Департамента юстиции для работы со следователями из Украины, стран Балтии и Румынии.

Напомним, ранее стало известно, какое количество военных преступлений совершила РФ в Украине. Количество превышает 150 тысяч случаев.

Недавно ЕС продлил санкции против 2400 россиян. Это удалось сделать после тяжелых переговоров с Венгрией, которая выступала против.