Скільки воєнних злочинів вчинила РФ в Україні — шокуюча цифра

Виконавчий директор УГСПЛ. Фото: пресслужба УГСПЛ

Виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко повідомив кількість воєнних злочинів, які скоїла Росія в Україні. Йдеться про понад 160 тисяч випадків.

Про це Павліченко сказав в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 14 березня.

Читайте також:

Воєнні злочини РФ

"Давайте не випадати з реальності. Коли Росія буде говорити про мир, питання компромісу не можуть сягати аж настільки, що Україна відмовиться абсолютно від цих територій і від відшкодування вчинених злочинів", — сказав Павліченко.

Він нагадав, що лише зареєстрованих вже понад 160 тисяч воєнних злочинів російських загарбників, які розслідуються Офісом Генпрокурора. Виконавчий директор УГСПЛ наголосив, що той розмір шкоди, яку зазнала Україна, має бути компенсований коштом РФ, і на цьому також наполягають наші європейські партнери.

"Ми не можемо виходити з цієї парадигми стосунків, компроміси будуть досягнуті, але вони не будуть такими радикальними", — додав Павліченко.

Нагадаємо, міністри закордонних справ країн "Великої Сімки" попередили, що введуть нові санкції проти Росії, якщо вона відмовиться від припинення вогню в Україні.

А Президент України Володимир Зеленський назвав найскладніше питання, яке треба буде вирішувати під час перемир'я.