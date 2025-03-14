Сколько военных преступлений совершила РФ в Украине — шокирующая цифра

Исполнительный директор УХСПЧ. Фото: пресс-служба УХСПЧ

Исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко сообщил количество военных преступлений, которые совершила Россия в Украине. Речь идет о более 160 тысяч случаев.

Об этом Павличенко сказал в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 14 марта.

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"Давайте не выпадать из реальности. Когда Россия будет говорить о мире, вопросы компромисса не могут достигать настолько, что Украина откажется абсолютно от этих территорий и от возмещения совершенных преступлений", — сказал Павличенко.

Он напомнил, что только зарегистрированных уже более 160 тысяч военных преступлений российских захватчиков, которые расследуются Офисом Генпрокурора. Исполнительный директор УХСПЧ отметил, что тот размер ущерба, который понесла Украина, должен быть компенсирован за счет РФ, и на этом также настаивают наши европейские партнеры.

"Мы не можем выходить из этой парадигмы отношений, компромиссы будут достигнуты, но они не будут такими радикальными", — добавил Павличенко.

Напомним, министры иностранных дел стран "Большой Семерки" предупредили, что введут новые санкции против России, если она откажется от прекращения огня в Украине.

А Президент Украины Владимир Зеленский назвал самый сложный вопрос, который надо будет решать во время перемирия.