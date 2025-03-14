Зеленський провів розмови з релігійними лідерами світу щодо війни

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський у середу, 14 березня, провів телефонні розмови з низкою релігійних лідерів світу та президентом Франції Емманюелем Макроном. Також сьогодні запланована розмова з турецьким президентом Реджепом Тайїпом Ердоганом.

Про це український лідер повідомив під час вечірнього відеозвернення.

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Телефонні розмови Зеленського

"Говорив сьогодні з кардиналом Пароліном, Державним секретарем Ватикану. Подякував за підтримку й за молитви за Україну та мир. Ватикан дуже добре сприймає те, що зараз реально зберегти життя завдяки тиші", — зазначив президент.

Водночас сьогодні він говорив із Патріархом Варфоломієм, який підтримав позицію України, українців, та нашої дипломатії. Ще Зеленський провів розмову телефоном з американським пастором Франкліном Гремом, президентом Євангельської асоціації Біллі Грема.

Крім того, відбулася телефонна розмова з Макроном. Під час неї лідери країн проаналізували стан дипломатії на сьогодні та наявні можливості. Йшлося про технічні аспекти контролю за режимом тиші, можливі наступні кроки в дипломатії та в захисті мешканців країн Європи.

Також у президента сьогодні запланована розмова з Ердоганом, в якій він проінформує щодо нашої позиції стосовно тиші та готовності до швидкої й чесної дипломатії заради завершення війни.

Скриншот допису Зеленського

Раніше Зеленський заявив, що Курська операція виконала своє завдання, змусивши ворога відтягнути сили з інших напрямків.

Також сьогодні український президент розмовляв з державним секретарем Святого Престолу кардиналом Пʼєтро Пароліном про обмін полоненими з Росією.