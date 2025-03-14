Зеленский провел разговоры с религиозными лидерами мира относительно войны

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот видео

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 14 марта, провел телефонные разговоры с рядом религиозных лидеров мира и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Также сегодня запланирован разговор с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом украинский лидер сообщил во время вечернего видеообращения.

Читайте также:

Телефонные разговоры Зеленского

"Говорил сегодня с кардиналом Паролином, Государственным секретарем Ватикана. Поблагодарил за поддержку и за молитвы за Украину и мир. Ватикан очень хорошо воспринимает то, что сейчас реально сохранить жизнь благодаря тишине", — отметил президент.

В то же время сегодня он говорил с Патриархом Варфоломеем, который поддержал позицию Украины, украинцев, и нашей дипломатии. Еще Зеленский провел разговор по телефону с американским пастором Франклином Грэмом, президентом Евангельской ассоциации Билли Грэма.

Кроме того, состоялся телефонный разговор с Макроном. Во время него лидеры стран проанализировали состояние дипломатии на сегодня и существующие возможности. Речь шла о технических аспектах контроля за режимом тишины, возможных следующих шагах в дипломатии и в защите жителей стран Европы.

Также у президента сегодня запланирован разговор с Эрдоганом, в котором он проинформирует о нашей позиции относительно тишины и готовности к быстрой и честной дипломатии ради завершения войны.

Скриншот поста Зеленского

Ранее Зеленский заявил, что Курская операция выполнила свою задачу, заставив врага оттянуть силы с других направлений.

Также сегодня украинский президент разговаривал с государственным секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином об обмене пленными с Россией.