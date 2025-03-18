Дмитрий Песков. Фото: администрация президента РФ

Пресс-секретарь российского диктатора РФ Владимира Путина Дмитрий Песков высказался о предстоящих переговорах главы Кремля с президентом США Дональдом Трампом. Он подтвердил, что сегодня, во вторник, между ними состоится телефонный разговор.

Об этом сообщает Reuters.

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"Да, так оно и есть. Такой разговор запланирован на вторник", — сказал Песков, отвечая на вопрос о звонке.

Перед этим Трамп заявил, что за выходные была проделана большая работа и по его мнению, у Вашингтона есть все шансы положить конец войне в Украине. Глава Белого дома анонсировал, что паллет говорить о территориях и "электростанции", но не стал вдаваться в подробности.

Отвечая на вопрос об этих высказываниях, в Кремле заявили, что не считают целесообразным комментировать предстоящие переговоры между двумя президентами.

Напомним, вчера издание Semafor писало, что администрация Трампа якобы рассматривает возможность признания украинского Крыма территорией России. В частности, это может предусматривать будущее соглашение о прекращении войны.

Также мы писали, что по данным The New York Times, США выйдут из группы, которая расследует ответственность за вторжение в Украину. Таким образом, Америка снимает с России все обвинения за начатую войну.