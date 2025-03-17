Трамп заявив, що документи про вбивство Кеннеді опублікують завтра

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп анонсував, що буде опубліковано десятки тисяч засекречених документів про вбивство Джона Кеннеді, 35-го президента Сполучених Штатів. Це станеться вже завтра.

Про це повідомляє Telegram "Donald Trump українською".

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"Завтра буде оприлюднено 80 тисяч сторінок засекречених документів у справі про вбивство Джона Кеннеді... Люди чекали цього десятиліттями. Я доручив відповідальним особам, групі різних фахівців, яку зібрала Тулсі Габбард (директорка національної розвідки США. — Ред.), підготувати ці матеріали, і вони будуть оприлюднені завтра", — заявив Трамп.

Зазначимо, що 35-й президент США Джон Кеннеді був убитий 22 листопада 1963 року в місті Даллас, штат Техас. Його вбивство стало однією з найбільш обговорюваних подій в історії Америки, породивши безліч теорій змови і досліджень.

Нагадаємо, 23 січня цього року Дональд Трамп підписав указ, який передбачає розсекречення документів про вбивство Кеннеді. Таку обіцянку політик дав ще під час виборчої кампанії.

Також ми писали, що у США Роберта Кеннеді-молодшого призначили на посаду міністра охорони здоров'я. Однак низка чиновників виступали проти такого рішення, оскільки він виступає проти вакцин.