Убийство Кеннеди — Трамп рассекретил секретные документы

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который предусматривает рассекречивание документов об убийстве Джона Кеннеди. Политик обещал это сделать еще во время избирательной кампании.

Об этом сообщает Bloomberg в четверг, 23 января.

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Рассекречивание документов об убийстве Кеннеди

Как отмечает издание, Дональд Трамп рассекретил документ о гибели 35-го президента США Джона Кеннеди, а также Мартина Лютера Кинга. Политик обещал это сделать еще во время своего первого срока, но в итоге уступил просьбе разведывательного сообщества держать большую часть секретных материалов в тайне.

Свое тогдашнее обещание Трамп повторил во время последней президентской кампании. Сейчас же Дональд Трамп подписал указ о рассекречивании документов по убийствам президента США Джона Кеннеди, сенатора Роберта Кеннеди и борца за гражданские права Мартина Лютера Кинга-младшего.

Напомним, Президент США Дональд Трамп выступил на форуме в Давосе. Он сделал низкий ряд заявлений — относительно завершения войны в Украине, будущего США и НАТО.

Ранее Трамп предоставил СМИ письмо, которое оставил ему Джо Байден. Текст получил журналист Fox News. Послания оставляют традиционно после завершения президентского срока.