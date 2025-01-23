Вбивство Кеннеді — Трамп розсекретив таємні документи

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп підписав указ, який передбачає розсекречення документів про вбивство Джона Кеннеді. Політик обіцяв це зробити ще під час виборчої кампанії.

Про це повідомляє Bloomberg в четвер, 23 січня.

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Розсекречення документів про вбивство Кеннеді

Як зазначає видання, Дональд Трамп розсекретив документ про загибель 35-го президента США Джона Кеннеді, а також Мартіна Лютера Кінга. Політик обіцяв це зробити ще під час свого першого терміну, але зрештою поступився проханням розвідувального співтовариства тримати більшу частину секретних матеріалів в таємниці.

Свою тодішню обіцянку Трамп повторив під час останньої президентської кампанії. Зараз же Дональд Трамп підписав указ про розсекречення документів щодо вбивств президента США Джона Кеннеді, сенатора Роберта Кеннеді та борця за громадянські права Мартіна Лютера Кінга-молодшого.

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп виступив на форумі в Давосі. Він зробив низку заяв — щодо завершення війни в Україні, майбутнього США та НАТО.

Раніше Трамп надав ЗМІ листа, який залишив йому Джо Байден. Текст отримав журналіст Fox News. Послання залишають традиційно після завершення президентського терміну.