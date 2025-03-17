Трамп заявил, что документы об убийстве Кеннеди опубликуют завтра

Убийство Кеннеди — Трамп заявил, что документы опубликуют завтра
Президент США Дональд Трамп анонсировал, что будет опубликовано десятки тысяч засекреченных документов об убийстве Джона Кеннеди, 35-го президента Соединенных Штатов. Это произойдет уже завтра.
Об этом сообщает Telegram "Donald Trump українською".
Уже завтра опубликуют засекреченные документы об убийстве Кеннеди
"Завтра будет обнародовано 80 тысяч страниц засекреченных документов по делу об убийстве Джона Кеннеди... Люди ждали этого десятилетиями. Я поручил ответственным лицам, группе различных специалистов, которую собрала Тулси Габбард (директор национальной разведки США. — Ред.), подготовить эти материалы, и они будут обнародованы завтра", — заявил Трамп.
Отметим, что 35-й президент США Джон Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года в городе Даллас, штат Техас. Его убийство стало одним из самых обсуждаемых событий в истории Америки, породив множество теорий заговора и исследований.
Напомним, 23 января этого года Дональд Трамп подписал указ, который предусматривает рассекречивание документов об убийстве Кеннеди. Такое обещание политик дал еще во время избирательный кампании.
Также мы писали, что в США Роберта Кеннеди-младшего назначили на должность министра здравоохранения. Однако ряд чиновников выступали против такого решения, поскольку он выступает против вакцин.
Читайте Новини.LIVE!