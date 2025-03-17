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Убийство Кеннеди — Трамп заявил, что документы опубликуют завтра

17 марта 2025 23:34
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Трамп заявил, что документы об убийстве Кеннеди опубликуют завтра
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Президент США Дональд Трамп анонсировал, что будет опубликовано десятки тысяч засекреченных документов об убийстве Джона Кеннеди, 35-го президента Соединенных Штатов. Это произойдет уже завтра.

Об этом сообщает Telegram "Donald Trump українською".

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"Завтра будет обнародовано 80 тысяч страниц засекреченных документов по делу об убийстве Джона Кеннеди... Люди ждали этого десятилетиями. Я поручил ответственным лицам, группе различных специалистов, которую собрала Тулси Габбард (директор национальной разведки США. — Ред.), подготовить эти материалы, и они будут обнародованы завтра", — заявил Трамп.

Отметим, что 35-й президент США Джон Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года в городе Даллас, штат Техас. Его убийство стало одним из самых обсуждаемых событий в истории Америки, породив множество теорий заговора и исследований.

Напомним, 23 января этого года Дональд Трамп подписал указ, который предусматривает рассекречивание документов об убийстве Кеннеди. Такое обещание политик дал еще во время избирательный кампании.

Также мы писали, что в США Роберта Кеннеди-младшего назначили на должность министра здравоохранения. Однако ряд чиновников выступали против такого решения, поскольку он выступает против вакцин.

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