Роберт Кеннеди-младший — почему в США не хотят его назначения

Роберт Кеннеди-младший. Фото: Reuters

Роберта Кеннеди-младшего могут назначить на должность министра здравоохранения США. Ряд чиновников выступили против такого решения, среди них — Джейк Окинклосс.

Конгрессмен-демократ Джейк Окинклосс высказался о Кеннеди-младшем в соцсети "X".

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Как отметил Окинклосс, Сенат США должен отклонить кандидатуру Кеннеди. Он пояснил, что для этого есть ряд причин. В частности, конгрессмен сообщил, что Кеннеди-младший является антиваксконспирологом.

Сообщение Джейка Окинклосса. Фото: скриншот

Окинклосс также сообщил, что Роберт Кеннеди-младший в 2019 году сорвал кампанию вакцинации против кори в Самоа. Как заявил конгрессмен, корью тогда заболело 5600 человек.

Окинклосс обвинил Кеннеди-младшего в срыве кампании вакцинации против кори. Фото: скриншот

"Он (Кеннеди-младший. — Ред.) утверждал, что "ни одна вакцина не является безопасной и эффективной". За последние полвека вакцины спасли жизни 146 миллионов людей", — написал Окинклосс.

Также, по словам конгрессмена, Кеннеди-младший хочет остановить разработку новых лекарств против рака и болезни Альцгеймера, поскольку считает их фармацевтическим ядом. Окинклосс отметил, что если Кеннеди станет министром здравоохранения, под угрозой окажется разработка и распространение вакцин. Он также добавил, что кандидат на должность министра здравоохранения не верил в COVID-19, как и в причастность Аль-Каиды к теракту 11 сентября.

"Он скептик в отношении событий 11 сентября, который заявил в эфире "В комнате с Питером Бергеном", что не полностью верит в ответственность Аль-Каиды", — добавил Окинклосс.

Сообщение конгрессмена-демократа Джейка Окинклосса. Фото: скриншот

Напомним, Дональд Трамп подал кандидатуры новых министров и госсекретаря в Сенат США. Также президент сообщил, кого хочет видеть представителем США в Организации объединенных наций.

Также ранее Дональд Трамп подписал указ о рассекречивании документов об убийстве Джона Кеннеди. Это обещание Президент США давал еще во время первой каденции.

