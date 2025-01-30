Авіакатастрофа у Вашингтоні — реакція Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих унаслідок авіакатастрофи, що сталася 29 січня поблизу Вашингтона, США. Він також відзначив самовідданість рятувальників, які беруть участь у пошуково-рятувальній операції, та висловив підтримку президенту Дональду Трампу й американському народові в цей трагічний час.

Про це Володимир Зеленський повідомив у соцмережі X.

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Повідомлення Володимира Зеленського. Фото: скриншот

"Шокуючі новини з Вашингтона, США, де літак American Airlines і військовий гелікоптер зіткнулися в повітрі. Співчуваємо сім’ям та близьким загиблих. Бачимо, як рятувальники демонструють виняткову самовідданість під час пошуково-рятувальної операції. Висловлюємо слова підтримки Президенту Трампу й американському народові в цей трагічний час", — написав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що ввечері 29 січня регіональний пасажирський літак Bombardier CRJ700 авіакомпанії PSA Airlines, що виконував рейс 5342 з Вічіти, штат Канзас, до Вашингтона, зіткнувся в повітрі з військовим гелікоптером Sikorsky H-60 армії США під час заходу на посадку в аеропорту імені Рональда Рейгана. Після зіткнення літак упав у річку Потомак. На борту літака перебували 60 пасажирів і 4 члени екіпажу, а в гелікоптері — 3 військовослужбовці.

За останніми даними CBS News, рятувальники вже виявили щонайменше 18 тіл загиблих у річці. Пошуково-рятувальна операція триває, залучено водолазів та інші спеціалізовані підрозділи.

Крім того, стало відомо, що на борту літака були відомі фігуристи, серед яких були й росіяни.