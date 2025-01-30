Авиакатастрофа в Вашингтоне — реакция Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в результате авиакатастрофы, произошедшей 29 января вблизи Вашингтона, США. Он также отметил самоотверженность спасателей, участвующих в поисково-спасательной операции, и выразил поддержку президенту Дональду Трампу и американскому народу в это трагическое время.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в соцсети X.

Читайте также:

Владимир Зеленский выразил соболезнования по поводу авикатастрофы в Вашингтоне

Повышение Владимира Зеленского. Фото: скриншот

"Шокирующие новости из Вашингтона, США, где самолет American Airlines и военный вертолет столкнулись в воздухе. Соболезнуем семьям и близким погибших. Видим, как спасатели демонстрируют исключительную самоотверженность во время поисково-спасательной операции. Выражаем слова поддержки Президенту Трампу и американскому народу в это трагическое время", — написал Владимир Зеленский.

Напомним, что вечером 29 января региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines, выполнявший рейс 5342 из Вичиты, штат Канзас, в Вашингтон, столкнулся в воздухе с военным вертолетом Sikorsky H-60 армии США во время захода на посадку в аэропорту имени Рональда Рейгана. После столкновения самолет упал в реку Потомак. На борту самолета находились 60 пассажиров и 4 члена экипажа, а в вертолете — 3 военнослужащих.

По последним данным CBS News, спасатели уже обнаружили по меньшей мере 18 тел погибших в реке. Поисково-спасательная операция продолжается, привлечены водолазы и другие специализированные подразделения.

Кроме того, стало известно, что на борту самолета были известные фигуристы, среди которых были и россияне.