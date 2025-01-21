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Трамп подав кандидатури міністрів і держсекретаря до Сенату

21 січня 2025 08:18
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Дональд Трамп подав кандидатури міністрів і держсекретаря до Сенату
Дональд Трамп. Фото: CNN
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп подав до Сенату кандидатури нових міністрів і держсекретаря. Окрім того, він запропонував кандидатуру на посаду представника США в Організації об'єднаних націй.

Про це йдеться у пресрелізі на сайті Білого дому.

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Новим міністром оборони може стати Пітер Хегсет, який на слуханнях у Сенаті заявив, що хоче максимально вигідного для України завершення війни.

"Ми знаємо, хто агресор. Ми знаємо, хто хороший хлопець. Ми хочемо, щоб це було максимально вигідно для українців", — заявив тоді Хегсет.

Держсекретарем може стати Марк Рубіо, який нещодавно заявив, що Україні потрібно сідати за стіл переговорів з Росією.

Ось повний перелік:

  • Скотт Бессент — міністр фінансів;
  • Памела Бонді — генеральний прокурор і міністр юстиції;
  • Дуглас Бергум — міністр внутрішніх справ;
  • Лорі Чавес-ДеРемер — міністр праці;
  • Дуглас Коллінз — міністр у справах ветеранів;
  • Шон Даффі — міністр транспорту;
  • Роберт Ф. Кеннеді-молодший  — міністр охорони здоровʼя та соціальних служб;
  • Говард Лутнік — міністр торгівлі;
  • Лінда Макмехон — міністр освіти;
  • Крісті Ноем — міністр внутрішньої безпеки;
  • Брук Роллінз — міністр сільського господарства;
  • Ерік Тернер — міністр житлового будівництва та міського розвитку;
  • Крістофер Райт — міністр енергетики;
  • Тулсі Габбард — директор національної розвідки.

Також повідомляється, що Елізу Стефанік можуть призначити представником США при ООН у ранзі та статусі надзвичайного і повноважного посла та представником Сполучених Штатів Америки в Раді Безпеки ООН.

Стефанік — конгресменка з Нью-Йорка та голова Республіканської конференції в Палаті представників США. У свої 30 років вона стала наймолодшою жінкою, яка коли-небудь була обрана до Конгресу.

Раніше ми повідомляли, що Трамп помилував осіб, обвинувачених в участі у заворушеннях 6 січня 2021 року. Тоді натовп його прихильників штурмував будівлю Конгресу.

Також Трамп підписав указ про вихід Сполучених Штатів із Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

США ООН Дональд Трамп Росія міністр

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