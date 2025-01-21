Дональд Трамп подав кандидатури міністрів і держсекретаря до Сенату

Трамп подав кандидатури міністрів і держсекретаря до Сенату
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп подав до Сенату кандидатури нових міністрів і держсекретаря. Окрім того, він запропонував кандидатуру на посаду представника США в Організації об'єднаних націй.
Про це йдеться у пресрелізі на сайті Білого дому.
Трамп подав кандидатури міністрів
Новим міністром оборони може стати Пітер Хегсет, який на слуханнях у Сенаті заявив, що хоче максимально вигідного для України завершення війни.
"Ми знаємо, хто агресор. Ми знаємо, хто хороший хлопець. Ми хочемо, щоб це було максимально вигідно для українців", — заявив тоді Хегсет.
Держсекретарем може стати Марк Рубіо, який нещодавно заявив, що Україні потрібно сідати за стіл переговорів з Росією.
Ось повний перелік:
- Скотт Бессент — міністр фінансів;
- Памела Бонді — генеральний прокурор і міністр юстиції;
- Дуглас Бергум — міністр внутрішніх справ;
- Лорі Чавес-ДеРемер — міністр праці;
- Дуглас Коллінз — міністр у справах ветеранів;
- Шон Даффі — міністр транспорту;
- Роберт Ф. Кеннеді-молодший — міністр охорони здоровʼя та соціальних служб;
- Говард Лутнік — міністр торгівлі;
- Лінда Макмехон — міністр освіти;
- Крісті Ноем — міністр внутрішньої безпеки;
- Брук Роллінз — міністр сільського господарства;
- Ерік Тернер — міністр житлового будівництва та міського розвитку;
- Крістофер Райт — міністр енергетики;
- Тулсі Габбард — директор національної розвідки.
Також повідомляється, що Елізу Стефанік можуть призначити представником США при ООН у ранзі та статусі надзвичайного і повноважного посла та представником Сполучених Штатів Америки в Раді Безпеки ООН.
Стефанік — конгресменка з Нью-Йорка та голова Республіканської конференції в Палаті представників США. У свої 30 років вона стала наймолодшою жінкою, яка коли-небудь була обрана до Конгресу.
Раніше ми повідомляли, що Трамп помилував осіб, обвинувачених в участі у заворушеннях 6 січня 2021 року. Тоді натовп його прихильників штурмував будівлю Конгресу.
Також Трамп підписав указ про вихід Сполучених Штатів із Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).
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