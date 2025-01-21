Дональд Трамп подав кандидатури міністрів і держсекретаря до Сенату

Дональд Трамп. Фото: CNN

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп подав до Сенату кандидатури нових міністрів і держсекретаря. Окрім того, він запропонував кандидатуру на посаду представника США в Організації об'єднаних націй.

Про це йдеться у пресрелізі на сайті Білого дому.

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Новим міністром оборони може стати Пітер Хегсет, який на слуханнях у Сенаті заявив, що хоче максимально вигідного для України завершення війни.

"Ми знаємо, хто агресор. Ми знаємо, хто хороший хлопець. Ми хочемо, щоб це було максимально вигідно для українців", — заявив тоді Хегсет.

Держсекретарем може стати Марк Рубіо, який нещодавно заявив, що Україні потрібно сідати за стіл переговорів з Росією.

Ось повний перелік:

Скотт Бессент — міністр фінансів;

Памела Бонді — генеральний прокурор і міністр юстиції;

Дуглас Бергум — міністр внутрішніх справ;

Лорі Чавес-ДеРемер — міністр праці;

Дуглас Коллінз — міністр у справах ветеранів;

Шон Даффі — міністр транспорту;

Роберт Ф. Кеннеді-молодший — міністр охорони здоровʼя та соціальних служб;

Говард Лутнік — міністр торгівлі;

Лінда Макмехон — міністр освіти;

Крісті Ноем — міністр внутрішньої безпеки;

Брук Роллінз — міністр сільського господарства;

Ерік Тернер — міністр житлового будівництва та міського розвитку;

Крістофер Райт — міністр енергетики;

Тулсі Габбард — директор національної розвідки.

Також повідомляється, що Елізу Стефанік можуть призначити представником США при ООН у ранзі та статусі надзвичайного і повноважного посла та представником Сполучених Штатів Америки в Раді Безпеки ООН.

Стефанік — конгресменка з Нью-Йорка та голова Республіканської конференції в Палаті представників США. У свої 30 років вона стала наймолодшою жінкою, яка коли-небудь була обрана до Конгресу.

Раніше ми повідомляли, що Трамп помилував осіб, обвинувачених в участі у заворушеннях 6 січня 2021 року. Тоді натовп його прихильників штурмував будівлю Конгресу.

Також Трамп підписав указ про вихід Сполучених Штатів із Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).