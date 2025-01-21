Дональд Трамп подал кандидатуры министров и госсекретаря в Сенат

Дональд Трамп. Фото: CNN

Президент Соединенных Штатов Дональд Трампп подал в Сенат кандидатуры новых министров и госсекретаря. Кроме того, он предложил кандидатуру на должность представителя США в Организации объединенных наций.

Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Белого дома.

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Новым министром обороны может стать Питер Хегсет, который на слушаниях в Сенате заявил, что хочет максимально выгодного для Украины завершения войны.

"Мы знаем, кто агрессор. Мы знаем, кто хороший парень. Мы хотим, чтобы это было максимально выгодно для украинцев", — заявил тогда Хегсет.

Госсекретарем может стать Марк Рубио, который недавно заявил, что Украине нужно садиться за стол переговоров с Россией.

Вот полный перечень:

Скотт Бессент — министр финансов;

Памела Бонди — генеральный прокурор и министр юстиции;

Дуглас Бергум — министр внутренних дел;

Лори Чавес-ДеРемер — министр труда;

Дуглас Коллинз — министр по делам ветеранов;

Шон Даффи — министр транспорта;

Роберт Ф. Кеннеди-младший — министр здравоохранения и социальных служб;

Говард Лутник — министр торговли;

Линда Макмехон — министр образования;

Кристи Ноэм — министр внутренней безопасности;

Брук Роллинз — министр сельского хозяйства;

Эрик Тернер — министр жилищного строительства и городского развития;

Кристофер Райт — министр энергетики;

Тулси Габбард — директор национальной разведки.

Также сообщается, что Элизу Стефаник могут назначить представителем США при ООН в ранге и статусе чрезвычайного и полномочного посла и представителем Соединенных Штатов Америки в Совете Безопасности ООН.

Стефаник — конгрессменка из Нью-Йорка и председатель Республиканской конференции в Палате представителей США. В свои 30 лет она стала самой молодой женщиной, которая когда-либо была избрана в Конгресс.

Ранее мы сообщали, что Трамп помиловал лиц, обвиняемых в участии в беспорядках 6 января 2021 года. Тогда толпа его сторонников штурмовала здание Конгресса.

Также Трамп подписал указ о выходе Соединенных Штатов из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).