Дональд Трамп подал кандидатуры министров и госсекретаря в Сенат

Трамп подал кандидатуры министров и госсекретаря в Сенат
Президент Соединенных Штатов Дональд Трампп подал в Сенат кандидатуры новых министров и госсекретаря. Кроме того, он предложил кандидатуру на должность представителя США в Организации объединенных наций.
Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Белого дома.
Трамп представил кандидатуры министров
Новым министром обороны может стать Питер Хегсет, который на слушаниях в Сенате заявил, что хочет максимально выгодного для Украины завершения войны.
"Мы знаем, кто агрессор. Мы знаем, кто хороший парень. Мы хотим, чтобы это было максимально выгодно для украинцев", — заявил тогда Хегсет.
Госсекретарем может стать Марк Рубио, который недавно заявил, что Украине нужно садиться за стол переговоров с Россией.
Вот полный перечень:
- Скотт Бессент — министр финансов;
- Памела Бонди — генеральный прокурор и министр юстиции;
- Дуглас Бергум — министр внутренних дел;
- Лори Чавес-ДеРемер — министр труда;
- Дуглас Коллинз — министр по делам ветеранов;
- Шон Даффи — министр транспорта;
- Роберт Ф. Кеннеди-младший — министр здравоохранения и социальных служб;
- Говард Лутник — министр торговли;
- Линда Макмехон — министр образования;
- Кристи Ноэм — министр внутренней безопасности;
- Брук Роллинз — министр сельского хозяйства;
- Эрик Тернер — министр жилищного строительства и городского развития;
- Кристофер Райт — министр энергетики;
- Тулси Габбард — директор национальной разведки.
Также сообщается, что Элизу Стефаник могут назначить представителем США при ООН в ранге и статусе чрезвычайного и полномочного посла и представителем Соединенных Штатов Америки в Совете Безопасности ООН.
Стефаник — конгрессменка из Нью-Йорка и председатель Республиканской конференции в Палате представителей США. В свои 30 лет она стала самой молодой женщиной, которая когда-либо была избрана в Конгресс.
Ранее мы сообщали, что Трамп помиловал лиц, обвиняемых в участии в беспорядках 6 января 2021 года. Тогда толпа его сторонников штурмовала здание Конгресса.
Также Трамп подписал указ о выходе Соединенных Штатов из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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