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Трамп подал кандидатуры министров и госсекретаря в Сенат

21 января 2025 08:18
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Дональд Трамп подал кандидатуры министров и госсекретаря в Сенат
Дональд Трамп. Фото: CNN
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Президент Соединенных Штатов Дональд Трампп подал в Сенат кандидатуры новых министров и госсекретаря. Кроме того, он предложил кандидатуру на должность представителя США в Организации объединенных наций.

Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Белого дома.

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Новым министром обороны может стать Питер Хегсет, который на слушаниях в Сенате заявил, что хочет максимально выгодного для Украины завершения войны.

"Мы знаем, кто агрессор. Мы знаем, кто хороший парень. Мы хотим, чтобы это было максимально выгодно для украинцев", — заявил тогда Хегсет.

Госсекретарем может стать Марк Рубио, который недавно заявил, что Украине нужно садиться за стол переговоров с Россией.

Вот полный перечень:

  • Скотт Бессент — министр финансов;
  • Памела Бонди — генеральный прокурор и министр юстиции;
  • Дуглас Бергум — министр внутренних дел;
  • Лори Чавес-ДеРемер — министр труда;
  • Дуглас Коллинз — министр по делам ветеранов;
  • Шон Даффи — министр транспорта;
  • Роберт Ф. Кеннеди-младший  — министр здравоохранения и социальных служб;
  • Говард Лутник — министр торговли;
  • Линда Макмехон — министр образования;
  • Кристи Ноэм — министр внутренней безопасности;
  • Брук Роллинз — министр сельского хозяйства;
  • Эрик Тернер — министр жилищного строительства и городского развития;
  • Кристофер Райт — министр энергетики;
  • Тулси Габбард — директор национальной разведки.

Также сообщается, что Элизу Стефаник могут назначить представителем США при ООН в ранге и статусе чрезвычайного и полномочного посла и представителем Соединенных Штатов Америки в Совете Безопасности ООН.

Стефаник — конгрессменка из Нью-Йорка и председатель Республиканской конференции в Палате представителей США. В свои 30 лет она стала самой молодой женщиной, которая когда-либо была избрана в Конгресс.

Ранее мы сообщали, что Трамп помиловал лиц, обвиняемых в участии в беспорядках 6 января 2021 года. Тогда толпа его сторонников штурмовала здание Конгресса.

Также Трамп подписал указ о выходе Соединенных Штатов из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

США ООН Дональд Трамп Россия министр

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