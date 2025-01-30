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Проти ліків і вакцини — чому в США не хочуть призначення Кеннеді

30 січня 2025 12:37
Ольга Антоновська - редактор
Роберт Кеннеді-молодший — чому в США не хочуть його призначення
Роберт Кеннеді-молодший. Фото: Reuters
Ольга Антоновська - редактор

Роберта Кеннеді-молодшого можуть призначити на посаду міністра охорони здоров'я США. Низка посадовців виступила проти такого рішення, серед них — Джейк Окінклосс.

Конгресмен-демократ Джейк Окінклосс висловився про Кеннеді-молодшого в соцмережі "X".

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Як зазначив Окінклосс, Сенат США має відхилити кандидатуру Кеннеді. Він пояснив, що для цього є низка причин. Зокрема, конгресмен повідомив, що Кеннеді-молодший антиваксконспірологом.

Кеннеді-молодший може стати міністром охорони здоров'я США
Повідомлення Джейка Окінклосса. Фото: скриншот

Окінклосс також повідомив, що Роберт Кеннеді-молодший у 2019 році зірвав кампанію вакцинації проти кору у Самоа. Як заявив конгресмен, на кір тоді захворіло 5600 осіб.

Окінклосс висловився про Кеннеді-молодшого
Окінклосс звинуватив Кеннеді-молодшого у зриві кампанії вакцинації проти кору. Фото: скриншот

"Він (Кеннеді-молодший. — Ред.) стверджував, що "жодна вакцина не є безпечною та ефективною". За останні півстоліття вакцини врятували життя 146 мільйонів людей", — написав Окінклосс.

Також, за словами конгресмена, Кеннеді-молодший хоче зупинити розробку нових ліків проти раку та хвороби Альцгеймера, оскільки вважає їх фармацевтичною отрутою. Окінклосс наголосив, що якщо Кеннеді стане міністром охорони здоров'я, під загрозою опиниться розробка й розповсюдження вакцин. Він також додав, що кандидат на посаду міністра охорони здоров'я не вірив у COVID-19, як і в причетність Аль-Каїди до теракту 11 вересня.

"Він скептик щодо подій 11 вересня, який заявив у ефірі "В кімнаті з Пітером Бергеном", що не повністю вірить у відповідальність Аль-Каїди", — додав Окінклосс.

Окінклосс висловився про Кеннеді-молодшого
Повідомлення конгресмен-демократа Джейка Окінклосса. Фото: скриншот

Нагадаємо, Дональд Трамп подав кандидатури нових міністрів й держсекретаря до Сенату США. Також президент повідомив, кого хоче бачити представником США в Організації об'єднаних націй.

Також раніше Дональд Трамп підписав указ щодо розсекречення документів про вбивство Джона Кеннеді. Цю обіцянку Президент США давав ще під час першої каденції.

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