Зеленський заявив, що Росія має припинити висувати умови, щоб було перемир'я

Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з французьким колегою Емманюелем Макроном. Сторони обговорили наближення миру, а також глава держави знову наголосив, що Україна готова до 30-денного припинення вогню, однак для реалізації цього Росія має припинити висувати умови.

Про це йдеться в офіційному Telegram-каналі президента України.

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"Україна готова до безумовного 30-денного припинення вогню. Але щоб перейти до його реалізації, Росія повинна перестати висувати умови. Про це ми також говорили з президентом Макроном", — йдеться у повідомленні.

Крім того, сторони обговорили результати онлайн-зустрічі лідерів, що відбулася в суботу. Мова йде про зустріч, яку організував британський прем'єр Кір Стармер, де обговорювалася підтримка України та досягнення миру. Як поінформував президент, коаліція країн, які готові працювати Україною заради наближення справедливого й тривалого миру, збільшується.

"Окремо обговорили роботу наших команд над формуванням чітких гарантій безпеки. Позиція Франції щодо цього питання дуже конкретна, і ми її абсолютно підтримуємо. Продовжуємо працювати й координуємо наступні кроки та контакти з партнерами. Дякую за всі зусилля заради якнайшвидшого досягнення миру", — резюмував Зеленський.

Пост президента України. Фото: скриншот

Нагадаємо, що вчера глава МЗС Андрій Сибіга назвав три "червоні лінії" України на майбутніх переговорах з РФ щодо завершення війни. Зокрема, наша держава ніколи не визнає окупованих територій.

Також він заявив, що під час припинення вогню Україна буде визначальною стороною моніторингу цього процесу. Водночас, участь можуть брати в міжнародні сили.