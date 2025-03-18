Зеленский заявил, что Россия должна прекратить выдвигать условия, чтобы было перемирие

Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Стороны обсудили приближение мира, а также глава государства вновь подчеркнул, что Украина готова к 30-дневному прекращению огня, однако для реализации этого Россия должна прекратить выдвигать условия.

Об этом говорится в официальном Telegram-канале президента Украины.

Читайте также:

О чем говорили Макрон и Зеленский

"Украина готова к безусловному 30-дневному прекращению огня. Но чтобы перейти к его реализации, Россия должна перестать выдвигать условия. Об этом мы также говорили с президентом Макроном", — говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили результаты онлайн-встречи лидеров, состоявшейся в субботу. Речь идет о встрече, которую организовал британский премьер Кир Стармер, где обсуждалась поддержка Украины и достижения мира. Как проинформировал президент, коалиция стран, которые готовы работать Украиной ради приближения справедливого и длительного мира, увеличивается.

"Отдельно обсудили работу наших команд над формированием четких гарантий безопасности. Позиция Франции по этому вопросу очень конкретная, и мы ее абсолютно поддерживаем. Продолжаем работать и координируем следующие шаги и контакты с партнерами. Спасибо за все усилия ради скорейшего достижения мира", — резюмировал Зеленский.

Пост президента Украины. Фото: скриншот

Напомним, что вчера глава МИД Андрей Сибига назвал три "красные линии" Украины на предстоящих переговорах с РФ по завершению войны. В частности, наше государство никогда не признает оккупированных территорий.

Также он заявил, что во время прекращения огня Украина будет определяющей стороной мониторинга этого процесса. В то же время, участие могут принимать в международные силы.