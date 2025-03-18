Разговор Трампа и Путина — переговоры завершились

Разговор Трампа и Путина завершился — как прошли переговоры
Разговор Дональда Трампа и Владимира Путина завершился. По информации российских источников, переговоры прошли "очень хорошо".
Об этом пишет CNN во вторник, 18 марта.
Как прошел разговор Трампа с Путиным
Как отмечает издание, телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом прошел "очень хорошо". Об этом заявил российский источник, знакомый с разговором.
Также подтвердили информацию о том, что разговор завершен. Ранее заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино также заявлял о том, что звонок "проходит хорошо".
Напомним, ранее в Кремле заявили о том, что сегодня мир стал "намного безопаснее". На это якобы повлияли действия Трампа и Путина.
Также мы писали о том, что начало разговора между лидерами США и РФ задержалось на час. СМИ предположили, что Путин сделал это не случайно.
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