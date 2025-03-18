Росія вважає, що світ став безпечнішим за Трампа та Путіна

Дональд Трамп та Володимир Путін. Фото: Reuters

Сьогодні світ став набагато "безпечнішим місцем". Це відбувається завдяки керівництву Дональда Трампа і Володимира Путіна.

Про це заявив посланець російського диктатора Кирило Дмитрієв у вівторок, 18 березня.

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"Під керівництвом президента Путіна та президента Трампа сьогодні світ став набагато безпечнішим! Історичний! Епічно!" — йдеться у повідомленні.

Повідомлення Кирила Дмитрієва. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні між Трампом та Путіним відбулась розмова, однак вона почалась на годину пізніше, ніж було заплановано. ЗМІ припустили, що російський диктатор зробив це навмисно.

Раніше Путін заявив про те, що хоче припинення постачання зброї до України під час 30-денного перемир'я. У Кремлі вимагатимуть зупинки підтримки щонайменше від США.