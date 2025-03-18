Росія вважає, що світ став безпечнішим за Трампа та Путіна

У Кремлі заявили, що Трамп і Путін зробили світ безпечнішим
Сьогодні світ став набагато "безпечнішим місцем". Це відбувається завдяки керівництву Дональда Трампа і Володимира Путіна.
Про це заявив посланець російського диктатора Кирило Дмитрієв у вівторок, 18 березня.
Дмитрієв заявив про "безпечніший" світ
"Під керівництвом президента Путіна та президента Трампа сьогодні світ став набагато безпечнішим! Історичний! Епічно!" — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні між Трампом та Путіним відбулась розмова, однак вона почалась на годину пізніше, ніж було заплановано. ЗМІ припустили, що російський диктатор зробив це навмисно.
Раніше Путін заявив про те, що хоче припинення постачання зброї до України під час 30-денного перемир'я. У Кремлі вимагатимуть зупинки підтримки щонайменше від США.
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