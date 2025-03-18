Россия считает, что мир стал безопаснее при Трампе и Путине

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: Reuters

Сегодня мир стал гораздо более "безопасным местом". Это происходит благодаря руководству Дональда Трампа и Владимира Путина.

Об этом заявил посланник российского диктатора Кирилл Дмитриев во вторник, 18 марта.

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"Под руководством президента Путина и президента Трампа сегодня мир стал намного безопаснее! Исторический! Эпично!" — говорится в сообщении.

Сообщение Кирилла Дмитриева. Фото: скриншот

Напомним, сегодня между Трампом и Путиным состоялся разговор, однако он начался на час позже, чем было запланировано. СМИ предположили, что российский диктатор сделал это намеренно.

Ранее Путин заявил о том, что хочет прекращения поставок оружия в Украину во время 30-дневного перемирия. В Кремле будут требовать остановки поддержки как минимум от США.