Розмова Трампа з Путіним — переговори досі тривають

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

У вівторок, 18 лютого, о 16:00 за київський часом розпочалась розмова Дональда Трампа з Володимиром Путіним. Станом на 17:07 спілкування продовжується. У Білому домі заявили, що "переговори йдуть добре".

Про це повідомив заступник голови адміністрації Білого дому Ден Скавіно.

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Розмова Путіна з Трампом триває

"Президент Трамп зараз перебуває в Овальному кабінеті та розмовляє з президентом Росії Володимиром Путіним з 10:00 за європейським часом. Дзвінок проходить добре і все ще триває", — написав посадовець.

Повідомлення Дена Скавіно. Фото: скриншот

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, перед розмовою Трампа з Путіним з американським лідером поспілкувався прем'єр-міністр Великої Британії. Стармер закликав американського президента зберегти Україну "в найсильнішій позиції".

Також ми повідомляли про заяву Трампа напередодні розмови з Путіним. Президент США зазначив, що багато пунктів фінальної угоди "вже погоджено".