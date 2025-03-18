Стармер закликав Трампа забезпечити Україні найсильнішу позицію

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Фото: Leon Neal/Pool via REUTERS

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер у понеділок, 17 березня, поговорив з лідером Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом напередодні його розмови з російським диктатором Володимиром Путіним. Він закликав американського президента зберегти Україну "в найсильнішій позиції".

Про це повідомляє SkyNews у вівторок, 18 березня.

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Стармер заявив лідеру США, що для досягнення справедливого і тривалого миру Україна має перебувати в "якнайсильнішій позиції".

Він також розповів Трампу про зустрічі коаліції охочих, де понад 30 країн будуть залучені до підтримки України.

"Розмова відбулася в той момент, коли Володимир Зеленський закликав союзників України посилити тиск на Путіна, щоб той прийняв пропозицію про припинення вогню", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що сьогодні Путін проведе телефонну розмову з Трампом.

Також Путін прагне, щоб під час 30-денного перемир’я партнери України припинили постачання зброї.