Стармер закликав Трампа забезпечити Україні найсильнішу позицію

Стармер говорив з Трампом перед його розмовою з Путіним, — ЗМІ
Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер у понеділок, 17 березня, поговорив з лідером Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом напередодні його розмови з російським диктатором Володимиром Путіним. Він закликав американського президента зберегти Україну "в найсильнішій позиції".
Про це повідомляє SkyNews у вівторок, 18 березня.
Розмова Стармера з Трампом
Сторони обговорювали війну в Україні та бажання Трампа завершити її.
Стармер заявив лідеру США, що для досягнення справедливого і тривалого миру Україна має перебувати в "якнайсильнішій позиції".
Він також розповів Трампу про зустрічі коаліції охочих, де понад 30 країн будуть залучені до підтримки України.
"Розмова відбулася в той момент, коли Володимир Зеленський закликав союзників України посилити тиск на Путіна, щоб той прийняв пропозицію про припинення вогню", — йдеться у матеріалі.
Нагадаємо, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що сьогодні Путін проведе телефонну розмову з Трампом.
Також Путін прагне, щоб під час 30-денного перемир’я партнери України припинили постачання зброї.
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