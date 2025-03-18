Стармер призвал Трампа обеспечить Украине самую сильную позицию

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Фото: Leon Neal/Pool via REUTERS

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в понедельник, 17 марта, поговорил с лидером Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом накануне его разговора с российским диктатором Владимиром Путиным. Он призвал американского президента сохранить Украину "в сильнейшей позиции".

Об этом сообщает SkyNews во вторник, 18 марта.

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Разговор Стармера с Трампом

Стороны обсуждали войну в Украине и желание Трампа завершить ее.

Стармер заявил лидеру США, что для достижения справедливого и прочного мира Украина должна находиться в "сильнейшей позиции".

Он также рассказал Трампу о встрече коалиции желающих, где более 30 стран будут привлечены к поддержке Украины.

"Разговор состоялся в тот момент, когда Владимир Зеленский призвал союзников Украины усилить давление на Путина, чтобы тот принял предложение о прекращении огня", — говорится в материале.

Напомним, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что сегодня Путин проведет телефонный разговор с Трампом.

Также Путин хочет, чтобы во время 30-дневного перемирия партнеры Украины прекратили поставки оружия.