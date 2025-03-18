Трамп заявив, що багато елементів угоди про завершення війни в Україні узгоджено

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Leah Millis/File Photo

Президент США Дональд Трамп знову заявив, що сьогодні вранці (за місцевим часом) він поговорить із президентом РФ Володимиром Путіним. Глава Білого дому зазначив, що багато пунктів фінальної угоди вже погоджено, але також залишаються невирішені питання.

Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

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"Завтра вранці (у США ще понеділок. — Ред.) я буду говорити з президентом Путіним про війну в Україні. Багато елементів остаточної угоди вже узгоджено, але багато що ще належить зробити. Тисячі молодих солдатів та інших людей гинуть. Щотижня гине 2500 солдатів з обох сторін, і цьому має бути покладено край ЗАРАЗ", — написав президент США.

Трамп підкреслив, що з нетерпінням чекає розмови з Путіним.

Нагадаємо, вчора в коментарі журналістам Трамп анонсував, що збирається обговорити з президентом РФ Запорізьку атомну електростанцію.

Також ми писали, що за інформацією видання Semafor, адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму територією Росії. Зокрема, це може передбачати майбутню угоду про завершення війни.