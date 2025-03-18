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Многие элементы завершения войны уже согласованы, заявил Трамп

18 марта 2025 01:13
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Трамп заявил, что многие элементы соглашения о завершении войны в Украине согласованы
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Leah Millis/File Photo
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что сегодня утром (по местному времени) он поговорим с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава Белого дома отметил, что многие пункты финального соглашения уже согласовано, но также остаются нерешенные вопросы.

Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

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"Завтра утром (в США еще понедельник. — Ред.) я буду говорить с президентом Путиным о войне в Украине. Многие элементы окончательного соглашения уже согласованы, но многое еще предстоит сделать. Тысячи молодых солдат и других людей погибают. Каждую неделю погибает 2500 солдат с обеих сторон, и этому должен быть положен конец СЕЙЧАС", — написал президент США.

Трамп подчеркнул, что с нетерпением ждет разговора с Путиным.

Напомним, вчера в комментарии журналистам Трамп анонсировал, что собирается обговорить с президентом РФ Запорожскую атомную электростанцию.

Также мы писали, что по информации издания Semafor, администрация Трампа рассматривает возможность признания украинского Крыма территорией России. В частности, это может предусматривать будущее соглашение о завершении войны.

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