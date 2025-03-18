Разговор Трампа с Путиным — переговоры до сих пор продолжаются

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Во вторник, 18 февраля, в 16:00 по киевскому времени начался разговор Дональда Трампа с Владимиром Путиным. По состоянию на 17:07 общение продолжается. В Белом доме заявили, что "переговоры идут хорошо".

Об этом сообщил заместитель главы администрации Белого дома Дэн Скавино.

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Разговор Путина с Трампом продолжается

"Президент Трамп сейчас находится в Овальном кабинете и разговаривает с президентом России Владимиром Путиным с 10:00 по европейскому времени. Звонок проходит хорошо и все еще продолжается", — написал чиновник.

Сообщение Дэна Скавино. Фото: скриншот

Напомним, по информации СМИ, перед разговором Трампа с Путиным с американским лидером пообщался премьер-министр Великобритании. Стармер призвал американского президента сохранить Украину "в сильнейшей позиции".

Также мы сообщали о заявлении Трампа накануне разговора с Путиным. Президент США отметил, что многие пункты финального соглашения "уже согласованы".