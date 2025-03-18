Трамп заявив що Сі Цзіньпін відвідає США найближчим часом

Трамп анонсував візит Сі Цзіньпіна до США
Президент США Дональд Трамп під час свого виступу в Центрі виконавських мистецтв імені Джона Кеннеді у Вашингтоні заявив, що голова КНР Сі Цзіньпін невдовзі відвідає Сполучені Штати.
Про це повідомляє The Financial Times.
Сі Цзіньпін може приїхати до США
Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає. Білий дім не прокоментував заяву Трампа, а посольство Китаю у Вашингтоні відмовилося від коментарів щодо можливих переговорів між країнами.
Видання Financial Times з посиланням на анонімне джерело, знайоме із ситуацією, повідомляє, що наразі немає жодних офіційних обговорень щодо такої зустрічі.
Якщо візит відбудеться, це стане першим офіційним візитом Сі Цзіньпіна до США з часу його попередньої зустрічі з Трампом. Це також може означати потенційне відновлення переговорів між двома світовими державами.
Нагадаємо, Дональд Трамп прокоментував скандал із Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті і визнав, що тиснув на Україну.
Тим часом у Кремлі підтвердили, що між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним відбудеться телефонна розмова.
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