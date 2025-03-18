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Трамп анонсував візит Сі Цзіньпіна до США

18 березня 2025 09:33
Анастасія Постоєнко - Редактор
Трамп заявив що Сі Цзіньпін відвідає США найближчим часом
Президент Китаю Сі Цзіньпін. Фото: REUTERS/Florence Lo
Анастасія Постоєнко - Редактор

Президент США Дональд Трамп під час свого виступу в Центрі виконавських мистецтв імені Джона Кеннеді у Вашингтоні заявив, що голова КНР Сі Цзіньпін невдовзі відвідає Сполучені Штати.

Про це повідомляє The Financial Times.

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Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає. Білий дім не прокоментував заяву Трампа, а посольство Китаю у Вашингтоні відмовилося від коментарів щодо можливих переговорів між країнами.

Видання Financial Times з посиланням на анонімне джерело, знайоме із ситуацією, повідомляє, що наразі немає жодних офіційних обговорень щодо такої зустрічі.

Якщо візит відбудеться, це стане першим офіційним візитом Сі Цзіньпіна до США з часу його попередньої зустрічі з Трампом. Це також може означати потенційне відновлення переговорів між двома світовими державами.

Нагадаємо, Дональд Трамп прокоментував скандал із Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті і визнав, що тиснув на Україну.

Тим часом у Кремлі підтвердили, що між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним відбудеться телефонна розмова

США Китай Дональд Трамп Сі Цзіньпінь
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