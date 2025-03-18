Трамп заявил что Си Цзиньпин посетит США в ближайшее время

Президент Китая Си Цзиньпин. Фото: REUTERS/Florence Lo

Президент США Дональд Трамп во время своего выступления в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин вскоре посетит Соединенные Штаты.

Об этом сообщает The Financial Times.

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Официального подтверждения этой информации пока нет. Белый дом не прокомментировал заявление Трампа, а посольство Китая в Вашингтоне отказалось от комментариев относительно возможных переговоров между странами.

Издание Financial Times со ссылкой на анонимный источник, знакомый с ситуацией, сообщает, что пока нет никаких официальных обсуждений относительно такой встречи.

Если визит состоится, это станет первым официальным визитом Си Цзиньпина в США со времени его предыдущей встречи с Трампом. Это также может означать потенциальное возобновление переговоров между двумя мировыми державами.

Напомним, Дональд Трамп прокомментировал скандал с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете и признал, что давил на Украину.

Между тем в Кремле подтвердили, что между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным состоится телефонный разговор.