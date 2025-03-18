Трамп визнав, що тиснув на Україну у суперечці в Овальному кабінеті

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Carlos Barria

Президент США Дональд Трамп заявив, що конфлікт із Президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті була елементом політичного тиску на Україну, щоб змусити її "робити правильні речі".

Про це Дональд Трамп розповів журналістам під час спілкування 17 березня.

Читайте також:

Дональд Трамп прокоментував суперечку в Овальному кабінеті

За його словами, ситуація була складною, і адміністрація США намагалася досягти мирної угоди, припинення вогню та стабілізації ситуації. Трамп зазначив, що зараз Україна діє правильно, але не уточнив, що саме він має на увазі.

"Нам потрібно було змусити Україну робити правильні речі. Це була не проста ситуація. Ви побачили невелику сцену в Овальному кабінеті, але я думаю, що зараз вони роблять правильні речі, і ми намагаємося досягти мирної угоди, досягти припинення вогню, а потім і мирної угоди", — сказав Дональд Трамп.

Колишній президент США також висловив переконання, що, на його думку, дії були виправданими, оскільки у війні в Україні гине багато людей. Водночас Трамп заперечив, що припинення постачання зброї та розвідданих Україні якось вплинуло на її військову ситуацію в Курській області Росії.

"Ні, ні, зовсім ні. Зовсім навпаки, я думаю, це було оцінено, і ми повинні розуміти, і ви повинні розуміти, що якщо я бачу, як хтось робить щось погане, що призведе до великої кількості смертей, єдина причина, чому я втручаюся – це людяність. Я втручаюся заради людяності, тому що там гине багато людей", — висловився Дональд Трамп.

Нагадаємо, у Кремлі підтвердили переговори телефоном між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним.

Також Дональд Трамп нещодавно заявив, що багато пунктів щодо закінчення війни в Україні вже узгоджено.

А низка ЗМІ оприлюднила інформацію, посилаючись на слова анонімних чиновників, що Трамп розглядає можливість визнання Криму російським у рамках мирної угоди.