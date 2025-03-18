Трамп признал, что давил на Украину в споре в Овальном кабинете

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Carlos Barria

Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете был элементом политического давления на Украину, чтобы заставить ее "делать правильные вещи".

Об этом Дональд Трамп рассказал журналистам во время общения 17 марта.

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По его словам, ситуация была сложной, и администрация США пыталась достичь мирного соглашения, прекращения огня и стабилизации ситуации. Трамп отметил, что сейчас Украина действует правильно, но не уточнил, что именно он имеет в виду.

"Нам нужно было заставить Украину делать правильные вещи. Это была не простая ситуация. Вы увидели небольшую сцену в Овальном кабинете, но я думаю, что сейчас они делают правильные вещи, и мы пытаемся достичь мирного соглашения, достичь прекращения огня, а затем и мирного соглашения", — сказал Дональд Трамп.

Бывший президент США также выразил убеждение, что, по его мнению, действия были оправданными, поскольку в войне в Украине гибнет много людей. В то же время Трамп отрицает, что прекращение поставок оружия и разведданных Украине как-то повлияло на ее военную ситуацию в Курской области России.

"Нет, нет, совсем нет. Совсем наоборот, я думаю, это было оценено, и мы должны понимать, и вы должны понимать, что если я вижу, как кто-то делает что-то плохое, что приведет к большому количеству смертей, единственная причина, почему я вмешиваюсь — это человечность. Я вмешиваюсь ради человечности, потому что там гибнет много людей", — высказался Дональд Трамп.

Напомним, в Кремле подтвердили переговоры по телефону между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

Также Дональд Трамп недавно заявил, что многие пункты по окончанию войны в Украине уже согласованы.

А ряд СМИ обнародовал информацию, ссылаясь на слова анонимных чиновников, что Трамп рассматривает возможность признания Крыма российским в рамках мирного соглашения.